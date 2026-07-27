Родильное отделение Апатитско-Кировской ЦРБ закрыли на плановую дезинфекцию

До 09.00 10 августа в ЦРБ будет проходить плановая дезинфекция с последующей санитарной обработкой помещений. Фото: Правительство Мурманской области

Родильное отделение Апатитско-Кировской центральной районной больницы временно прекратило прием пациенток. До 09.00 10 августа в ЦРБ будет проходить плановая дезинфекция с последующей санитарной обработкой помещений.

«Ограничения действуют с 09:00 27 июля. На время закрытия беременных женщин и рожениц будут направлять в другие медицинские учреждения Мурманской области», - сообщили в региональном минздраве.

Пациенток с низкой и средней степенью акушерского риска примет Оленегорская центральная районная больница. Женщин с высокой степенью риска будут госпитализировать в Перинатальный центр Мурманского областного многопрофильного центра.

Если возникнет экстренная ситуация и транспортировка окажется невозможной, медицинскую помощь окажут в специально оборудованном родильном боксе Оленегорской ЦРБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru