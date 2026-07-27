14 тысяч пенсионеров в Мурманской области получают доплату за воспитание детей

Фото: Отделение СФР по Мурманской области

Более 14 тысяч жителей Мурманской области получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии за детей, которых они воспитывают. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

В 2026 году размер доплаты с учетом районного коэффициента составляет 4 472 рубля за каждого иждивенца. Надбавка назначается максимум на трех детей.

Получить повышение могут как работающие, так и неработающие пенсионеры, если на их иждивении находятся несовершеннолетние дети или студенты-очники в возрасте до 23 лет. При этом оформить доплату за одного и того же ребенка могут оба родителя-пенсионера.

«За детей младше 18 лет надбавка назначается автоматически. Если ребенок учится очно в вузе или колледже, пенсионеру необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу СФР», - отметили в Социальном фонде.

Пправо на доплату сохраняется только за неработающих студентов-очников. Если студент будет отчислен, перейдет на заочную, вечернюю или дистанционную форму обучения либо официально устроится на работу, выплата прекратится. О таких изменениях необходимо своевременно сообщить в Отделение СФР, чтобы избежать переплаты.