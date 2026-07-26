В Мурманске при пожаре в квартире на улице Аскольдовцев погибли человек и кошка

Причина возгорания и ущерб от него устанавливаются. Фото: vk.ru/murman01

Около полудня 26 июля в Мурманске случился серьезный пожар в квартире жилого пятиэтажного дома на улице Аскольдовцев, 29. На месте происшествия работали спасатели.

«В двухкомнатной квартире в одной из комнат сгорела мебель и вещи домашнего обихода на площади. Входная дверь вскрывалась с помощью механизированного инструмента. Квартира закопчена по всей площади, нарушено остекление в комнате», - сообщили в Управлении по ГОЧС по Мурманской области.

Пожар унес жизнь одного человека. Также в квартире погибла кошка.

Причина возгорания и ущерб от него устанавливаются.

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