В Мурманской области усилили проверки инструкторов-проводников

До 1 октября 2026 года все инструкторы-проводники, ранее прошедшие аттестацию, должны подтвердить свою квалификацию. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области усилило проверки инструкторов-проводников в разгар туристического сезона.

Очередной рейд прошел в Кировске, где специалисты проверили группу туристов из Москвы, отправившихся на хребет Поачвумчорр. Группу сопровождал аттестованный инструктор, однако во время проверки у него не оказалось нагрудной идентификационной карточки.

«По правилам именно бейдж позволяет туристам убедиться, что проводник внесен в федеральный реестр и имеет право сопровождать группы на маршрутах, требующих специальной подготовки. Настоятельно рекомендуем всем туристам подтверждать статус сопровождающего перед началом маршрута», - прокомментировал начальник отдела регулирования туристской деятельности и контроля министерства Андрей Удовик.

Также в ведомстве напомнили, что до 1 октября 2026 года все инструкторы-проводники, ранее прошедшие аттестацию, должны подтвердить свою квалификацию. В противном случае их исключат из единого федерального реестра.

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