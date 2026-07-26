Поезда из Адлера и Анапы в Мурманск задерживаются в пути на три часа

Причиной задержек стало отключение 25 июля тяговых подстанций и автоматических устройств, обеспечивающих движение поездов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Поезда, следующие в Мурманск из Адлера и Анапы, идут с существенным отставанием от расписания.

Так, поезд №225 Адлер - Мурманск задерживается на 251 минуту, а поезд №293 Анапа - Мурманск - на 215 минут. Оба состава должны прибыть в столицу Заполярья 28 июля.

Как сообщили в РЖД, причиной задержек стало отключение 25 июля тяговых подстанций и автоматических устройств, обеспечивающих движение поездов. Из-за этого график движения ряда пассажирских составов был нарушен.

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