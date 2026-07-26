В Мурманской области зафиксировали снижение числа случаев детского ожирения

Основными причинами набора лишнего веса у детей остаются малоподвижный образ жизни, чрезмерное увлечение гаджетами и избыток сладостей в рационе. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области снижается число детей с ожирением. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, в 2025 году показатель уменьшился на 1,2% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на общероссийскую тенденцию к росту.

По данным за первое полугодие 2026 года, в регионе зарегистрировано чуть более двух тысяч случаев ожирения среди детей. В минздраве считают, что положительная динамика связана с проводимой профилактической работой.

«Ожирение - это не только вопрос внешнего вида, но и серьезный фактор риска. Оно может привести к заболеваниям сердца, печени, суставов и нарушениям гормонального фона», - отмечает детский эндокринолог Мурманской областной детской клинической больницы Татьяна Скляренко.

Основными причинами набора лишнего веса у детей остаются малоподвижный образ жизни, чрезмерное увлечение гаджетами и избыток сладостей в рационе. При этом сформировать здоровые привычки можно только при активном участии всей семьи.

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