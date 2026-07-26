В Кольском округе конфискованный у пьяного водителя автомобиль передали на СВО

После поступления исполнительного документа судебные приставы организовали передачу машины представителю Министерства обороны РФ. Фото: УФССП по Мурманской области

Судебные приставы Кольского округа передали Минобороны России конфискованный автомобиль Kia Sorento. Машину будут использовать для выполнения задач в зоне СВО.

«Кроссовер принадлежал жителю Мурманской области, которого суд признал виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. За это мужчину осудили по статье 264.1 УК РФ», - сообщили в УФССП по Мурманской области.

Помимо основного наказания суд постановил конфисковать автомобиль как орудие преступления и обратить его в доход государства.

После поступления исполнительного документа судебные приставы организовали передачу машины представителю Министерства обороны РФ. Теперь автомобиль будет использоваться в зоне проведения СВО.

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