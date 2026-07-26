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НовостиОбщество26 июля 2026 12:06

В Кольском округе конфискованный у пьяного водителя автомобиль передали на СВО

Конфискованный Kia Sorento отправили из Мурманской области на нужды СВО
Наталья ЛОБАНОВА
После поступления исполнительного документа судебные приставы организовали передачу машины представителю Министерства обороны РФ. Фото: УФССП по Мурманской области

После поступления исполнительного документа судебные приставы организовали передачу машины представителю Министерства обороны РФ. Фото: УФССП по Мурманской области

Судебные приставы Кольского округа передали Минобороны России конфискованный автомобиль Kia Sorento. Машину будут использовать для выполнения задач в зоне СВО.

«Кроссовер принадлежал жителю Мурманской области, которого суд признал виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. За это мужчину осудили по статье 264.1 УК РФ», - сообщили в УФССП по Мурманской области.

Помимо основного наказания суд постановил конфисковать автомобиль как орудие преступления и обратить его в доход государства.

После поступления исполнительного документа судебные приставы организовали передачу машины представителю Министерства обороны РФ. Теперь автомобиль будет использоваться в зоне проведения СВО.

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