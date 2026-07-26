В Североморске дворник украл из подвала дома почти 50 метров кабеля

В отношении североморца возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Североморске полицейские раскрыли кражу телефонного кабеля из подвала жилого дома на улице Полярной. Ущерб, причиненный организации, превысил 13,5 тысячи рублей.

В полицию с заявлением о пропаже 47 метров телефонного кабеля обратились 13 июля. Сотрудники уголовного розыска осмотрели место происшествия и вскоре нашли вора.

«Им оказался 42-летний местный житель, работающий дворником в одной из управляющих компаний. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление», - сообщили в УМВД региона.

Решив, что за имуществом никто не следит, дворник похитил его, а затем продал. Вырученные деньги мужчина потратил на личные нужды.

В отношении североморца возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он находится под подпиской о невыезде.

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