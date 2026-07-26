Мурманск, Псков и Смоленск заключили первое в России трехстороннее соглашение о межмуниципальном сотрудничестве. Документ подписали главы городов Иван Лебедев, Борис Елкин и Александр Новиков.
Новое соглашение предусматривает развитие партнерских отношений между муниципалитетами. Речь идет не только о взаимных визитах делегаций и участии в праздничных мероприятиях, но и об обмене опытом в сфере городского управления, благоустройства и развития муниципального хозяйства.
«Помимо деловых связей, у нас с городами-партнерами много иных точек соприкосновения, например, общая историческая память. Псков – город воинской славы, а Смоленск был удостоен звания Города-Героя в один день с Мурманском – 6 мая 1985 года», - отметил мэр Мурманска.
Иван Лебедев также пригласил представителей городов-партнеров принять участие в праздновании юбилея Мурманска, который пройдет в октябре.
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