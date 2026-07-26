В больницах Мурманской области установили новые маммографы и рентген-аппарат

Новые цифровые маммографы позволяют получать более качественные снимки при минимальной лучевой нагрузке и значительно сократить время проведения исследования. Фото: Министерство здравоохранения Мурманской области

В медучреждениях Мурманской области обновили диагностическое оборудование. В Мурманском областном медицинском центре установили три цифровых маммографа, а в Апатитско-Кировской ЦРБ начал работать новый рентген-аппарат.

«Современный рентгеновский комплекс в Апатитах способен принимать до 60 пациентов в день. Аппарат стоимостью 15,2 млн рублей автоматически передает снимки в информационную систему больницы, благодаря чему врач может сразу увидеть результаты обследования, а пациенту не нужно приносить распечатки из кабинета в кабинет», - сообщили в минздраве региона.

В Мурманском областном медицинском центре заменили вышедшие из строя маммографы, из-за которых ранее возникали очереди на обследование. На покупку трех новых аппаратов экспертного класса направили более 41 млн рублей из областного бюджета.

Сейчас оборудование работает в тестовом режиме, после чего начнет принимать пациентов в полном объеме. Женщины смогут пройти обследование в кабинетах на Кольском проспекте, 149, улице Шмидта, 41 и улице Лобова, 65, где запись открыта с 20 июля.

Новые цифровые маммографы позволяют получать более качественные снимки при минимальной лучевой нагрузке и значительно сократить время проведения исследования.

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