Жителям Мурманской области рассказали, какое растение часто путают с борщевиком

От опасного борщевика купырь отличается более изящным видом. Фото: Полярно-альпийский ботанический сад-институт / vk.ru/pabgi

Специалисты Полярно-альпийского ботанического сада-института рассказали, как отличить купырь лесной от борщевика Сосновского. Несмотря на внешнее сходство, эти растения сильно отличаются по своим свойствам.

Купырь лесной, также известный как морковник или дикая петрушка, относится к семейству зонтичных. В отличие от борщевика Сосновского, он не вызывает ожогов и не представляет опасности для человека. Более того, молодые листья и стебли растения считаются съедобными и используются в кулинарии.

«Купырь появился в Хибинах вместе с переселенцами и сегодня широко распространен рядом с населенными пунктами. Растение быстро размножается и хорошо растет на влажных почвах», - отметил старший научный сотрудник ПАБСИ Михаил Кожин.

От опасного борщевика купырь отличается более изящным видом. Он вырастает максимум до полутора метров, имеет тонкий стебель, светло-зеленые ажурные листья и не обладает резким запахом. Прикасаться к нему можно без риска даже в солнечную погоду.

При этом ученые напоминают: если определить растение самостоятельно не получается, лучше не трогать его, не нюхать и не срывать.

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