В Мурманском областном медцентре проведут бесплатное обследование печени

День открытых дверей пройдет 28 июля с 08.00 до 20.00 в Мурманском областном медицинском центре по адресу: улица Адмирала флота Лобова, 10. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманском областном медицинском центре 28 июля, во Всемирный день борьбы с гепатитом, пройдет День открытых дверей. Жители города смогут бесплатно пройти обследование, сдать анализы и получить консультации специалистов.

Врачи напоминают, что заболевания печени нередко протекают бессимптомно и могут долгое время оставаться незамеченными. Поэтому выявить их на ранней стадии помогает только своевременная диагностика.

«Северяне смогут проконсультироваться с инфекционистом и эпидемиологом, оценить индивидуальные риски заражения, пройти экспресс-тестирование, а при необходимости - сдать кровь на анализ. Кроме того, специалисты расскажут о профилактике заболеваний печени и вакцинации против гепатита B», - сообщили в минздраве региона.

День открытых дверей пройдет 28 июля с 08.00 до 20.00 в Мурманском областном медицинском центре по адресу: улица Адмирала флота Лобова, 10.

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