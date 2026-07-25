Владельцу «наливайки» в Мурманске грозит штраф до 150 тысяч рублей

Всего с начала 2025 года в Мурманской области прекратили деятельность более 30 «наливаек», а к административной ответственности привлекли свыше 20 предпринимателей. Фото: Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области

В Мурманске во время очередного рейда выявили заведение, которое под видом буфета незаконно продавало алкоголь на вынос. Проверку провели сотрудники минтуризма и предпринимательства региона.

Точка позиционировала себя как объект общественного питания, однако фактически работала как алко-магазин. Во время проверки инспекторы также выявили другие нарушения правил продажи спиртного.

«В отношении владельца заведения возбуждено дело об административном правонарушении. Максимальный штраф за выявленные нарушения может составить до 150 тысяч рублей. Также предпринимателю выдано предписание об устранении нарушений», - сообщили в министерстве.

Всего с начала 2025 года в Мурманской области прекратили деятельность более 30 «наливаек», а к административной ответственности привлекли свыше 20 предпринимателей.

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