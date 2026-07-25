Новый туристический маршрут появится в Умбе благодаря поморским козулям

Скульптура «Тетерка с детками» появилась на площади у Дома культуры на улице Беломорской. Фото: t.me/murmansk_travel

В Умбе установили новый арт-объект из серии «Поморские козули». Скульптура «Тетерка с детками» появилась на площади у Дома культуры на улице Беломорской.

Как сообщили в Туристском информационном центре Мурманской области, композиция посвящена одному из самых узнаваемых символов Терского берега. В поморской культуре козуля считалась оберегом, который приносил в дом благополучие и защищал семью от бед. Фигурка «Тетерка с детками» символизирует материнство, заботу и домашний очаг.

В ближайшее время в поселке планируют установить еще несколько подобных арт-объектов - всего будет семь поморских козуль. Они станут частью нового туристического маршрута, который познакомит гостей с историей и традициями поморского края.

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