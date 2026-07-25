Ребята из Мурманской области представят регион на Международном детском культурном форуме

Форум состоится во Дворце пионеров на Воробьевых горах и соберет около 2000 участников из 89 регионов России и 17 стран. Фото: фотоархив Международного детского культурного форума

Делегация Мурманской области примет участие в пятом Международном детском культурном форуме, который пройдет 20-21 августа в Москве. Кольское Заполярье на нем представят 12 юных талантов, сообщили в минкультуры региона.

В состав делегации вошли школьники и студенты из Апатитов, Североморска, Заозерска, Оленегорска, Мурманска, Полярного и Умбы. Все они - ученики детских школ искусств, общеобразовательных школ и колледжей, ставшие победителями и призерами региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Форум состоится во Дворце пионеров на Воробьевых горах и соберет около 2000 участников из 89 регионов России и 17 стран.

Для участников подготовили мастер-классы, лекции, встречи с известными деятелями культуры и искусства, дискуссии и работу творческих арт-школ.

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