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НовостиОбщество25 июля 2026 8:15

Три общественных пространства Мурманска обработают от грызунов

В Мурманске усилят дератизацию в парках и скверах
Наталья ЛОБАНОВА
Горожан и гостей города просят быть внимательными во время прогулок: не трогать возможные приманки, а также внимательно следить за детьми и домашними животными. Фото: Администрация города Мурманска

Горожан и гостей города просят быть внимательными во время прогулок: не трогать возможные приманки, а также внимательно следить за детьми и домашними животными. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске усилят борьбу с грызунами в общественных пространствах. В ближайшие дни дератизацию проведут в нескольких парках и скверах города.

«Обработка пройдет в сквере у озера Глубокого, сквере имени Зои Космодемьянской и на Театральном бульваре», - сообщил глава Мурманска Иван Лебедев.

Работы выполнят специализированные организации с использованием сертифицированных средств и с соблюдением всех требований безопасности.

Горожан и гостей города просят быть внимательными во время прогулок: не трогать возможные приманки, а также внимательно следить за детьми и домашними животными.

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