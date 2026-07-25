В Мурманской области охраняют единственную популяцию редкого лишайника

В дирекции ООПТ отмечают, что единственную известную популяцию необходимо беречь. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В дирекции особо охраняемых природных территорий Мурманской области рассказали об одном из самых редких лишайников в регионе - толурне непохожей, занесенной в Красную книгу.

«Этот вид встречается в Заполярье только в одном месте - на хребте Саллатунтури. Лишайник образует небольшие подушечки, из которых вырастают миниатюрные отростки высотой всего 1–2 миллиметра. На их вершинах расположены черные плодовые тела, а окраска может меняться от зеленовато-серой и коричневой до почти черной в зависимости от освещенности», - поделились специалисты.

Толурна непохожая растет на тонких ветвях елей в тундровом поясе с редкими деревьями. Несмотря на то что в регионе известна лишь одна популяция, специалисты оценивают ее состояние как стабильное - она насчитывает не менее тысячи экземпляров. Впервые этот лишайник в Мурманской области обнаружили в 1930-х годах.

В дирекции ООПТ отмечают, что единственную известную популяцию необходимо беречь. Кроме того, ученые надеются обнаружить в регионе и другие места произрастания этого редкого вида.

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