В Мурманскую область ввезли более 4,1 млн мальков лосося и форели

Специалисты Россельхознадзора проверили сопроводительные документы и состояние мальков, после чего разрешили их ввоз. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

С середины мая из Норвегии в Мурманскую область доставили более 4,1 млн мальков атлантического лосося и форели. Рыбу будут выращивать на предприятиях аквакультуры региона.

Как сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, последняя партия поступила 22 июля. В регион ввезли свыше 291,5 тысячи мальков.

«Перед отправкой в Россию рыбу выращивают на специализированных норвежских предприятиях, где ее вакцинируют и проверяют на наличие инфекционных заболеваний. После этого партии проходят ветеринарный контроль при пересечении границы», - рассказали в ведомстве.

Специалисты Россельхознадзора проверили сопроводительные документы и состояние мальков, после чего разрешили их ввоз. Выпуск рыбы в садки также проходил под контролем.

После доставки мальки будут находиться на карантине в рыбоводных хозяйствах под наблюдением специалистов государственной ветслужбы Мурманской области.

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