Пострадавшему из-за мошенников жителю Кольского округа вернут 950 тысяч рублей

Решение суда пока не вступило в законную силу Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кольский районный суд обязал жительницу Барнаула вернуть 950 тысяч рублей, которые поступили на ее банковскую карту из-за схемы мошенников. Иск в интересах потерпевшего подала прокуратура.

«В августе 2024 года неизвестные обманом похитили у жителя Кольского округа 2 млн рублей. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Во время расследования выяснилось, что 950 тысяч рублей из похищенной суммы были переведены на банковский счет, открытый на имя жительницы Барнаула», - сообщили в прокуратуре региона.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать эти деньги как неосновательное обогащение. Суд удовлетворил иск и обязал женщину вернуть северянину 950 тысяч рублей, а также компенсировать расходы по уплате госпошлины.

Решение суда пока не вступило в законную силу

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