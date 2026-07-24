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НовостиОбщество24 июля 2026 11:49

Пострадавшему из-за мошенников жителю Кольского округа вернут 950 тысяч рублей

Суд обязал жительницу Барнаула вернуть северянину 950 тысяч рублей
Наталья ЛОБАНОВА
Решение суда пока не вступило в законную силу

Решение суда пока не вступило в законную силу

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кольский районный суд обязал жительницу Барнаула вернуть 950 тысяч рублей, которые поступили на ее банковскую карту из-за схемы мошенников. Иск в интересах потерпевшего подала прокуратура.

«В августе 2024 года неизвестные обманом похитили у жителя Кольского округа 2 млн рублей. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Во время расследования выяснилось, что 950 тысяч рублей из похищенной суммы были переведены на банковский счет, открытый на имя жительницы Барнаула», - сообщили в прокуратуре региона.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать эти деньги как неосновательное обогащение. Суд удовлетворил иск и обязал женщину вернуть северянину 950 тысяч рублей, а также компенсировать расходы по уплате госпошлины.

Решение суда пока не вступило в законную силу

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