В Мурманске стартовал первый этап реставрации «Алеши»

После реставрации мемориалу вернут исторический облик и укрепят его конструкции. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманске начался первый этап реконструкции мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья». На объекте уже приступили к демонтажу внешней обшивки пилона и обследованию несущих конструкций.

Ход работ во время рабочего выезда по Ленинскому округу оценил губернатор Андрей Чибис. Он отметил, что реконструкция «Алеши», как одного из главных символов региона, требует особой точности и профессионального подхода.

«Сейчас крайне внимательно выверяется каждый шаг. На текущий момент уже приступили к демонтажу обшивки пилона и проводят масштабное обследование несущих конструкций монумента», - отметил губернатор.

Завершить все работы планируется осенью 2028 года. После реставрации мемориалу вернут исторический облик и укрепят его конструкции.

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