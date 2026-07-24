В Мурманске стартовал первый этап реставрации «Алеши»

В Мурманске начался первый этап реконструкции мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья». На объекте уже приступили к демонтажу внешней обшивки пилона и обследованию несущих конструкций.
Ход работ во время рабочего выезда по Ленинскому округу оценил губернатор Андрей Чибис. Он отметил, что реконструкция «Алеши», как одного из главных символов региона, требует особой точности и профессионального подхода.
«Сейчас крайне внимательно выверяется каждый шаг. На текущий момент уже приступили к демонтажу обшивки пилона и проводят масштабное обследование несущих конструкций монумента», - отметил губернатор.
Завершить все работы планируется осенью 2028 года. После реставрации мемориалу вернут исторический облик и укрепят его конструкции.
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