Апатитчанин поработал в Wildberries, DNS и «Пятерочке» и обокрал всех работодателей

Молодой человек полностью признал вину, написал явки с повинной и возместил причиненный ущерб всем потерпевшим. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Апатитах суд вынес приговор 19-летнему юноше, который за четыре месяца успел сменить три места работы и на каждом совершил преступление. Молодого человека признали виновным в краже и двух эпизодах присвоения чужого имущества.

«В январе 2026 года, работая в пункте выдачи Wildberries, парень заказал товары стоимостью более 27 тысяч рублей. Затем оформил их возврат, отправив вместо покупок пустые коробки. Полученные вещи молодой человек подарил своей девушке. Затем в феврале он устроился в магазин DNS. Там он похитил мобильный телефон за 42 тысяч рублей, а затем продал его. В апреле, работая кассиром в «Пятерочке», молодой человек забрал из кассы 9 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Молодой человек полностью признал вину, написал явки с повинной и возместил причиненный ущерб всем потерпевшим. Суд назначил апатитчанину наказание в виде 240 часов обязательных работ.

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