Андрей Чибис встретится с жителями Ленинского округа Мурманска

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пригласил жителей Ленинского округа Мурманска на встречу. Фото: Игорь Громов / Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пригласил жителей Ленинского округа Мурманска на встречу. Она состоится в понедельник, 27 июля, в 18.30 в Центре культурного развития на улице Аскольдовцев, 39.

«Обсудим, что запланировали по итогам рабочего объезда округа, поговорим о развитии нашего региона и Ленинского округа», - отметил губернатор.

Накануне Андрей Чибис посетил Ленинский округ, где осмотрел дороги, жилые дома, образовательные учреждения и Детскую областную больницу. Обсуждались капремонт многоквартирных домов и обновление социальных объектов, включая спорткомплекс «Авангард».

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