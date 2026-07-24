В Мурманской области число преступлений за полгода сократилось на 19%

Как отметил начальник УМВД России по Мурманской области Алексей Веселовский, количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось более чем на 30%. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области за первые шесть месяцев 2026 года зарегистрировали 4228 преступлений и происшествий, что на 19,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные озвучили на коллегии регионального УМВД, где подвели итоги работы ведомства.

Как отметил начальник УМВД России по Мурманской области Алексей Веселовский, количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось более чем на 30%. Число убийств уменьшилось на 60%, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 18%, а угонов автомобилей - почти на 38%. Также в регионе почти на треть снизилось количество мошенничеств.

По данным полиции, повысилась эффективность борьбы с экономическими преступлениями и незаконным оборотом наркотиков. За полгода правоохранители выявили 110 человек, причастных к наркопреступлениям, а в суд направили уголовные дела в отношении 75 обвиняемых. Из незаконного оборота изъяли почти 15 килограммов наркотиков и психотропных веществ.

Также эффективность показали процессуальные службы: следователями и дознавателями полиции в суд направлено свыше 1350 уголовных дел.

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