Жителя Ковдора оштрафовали за вторжение в квартиру девушки и оскорбления в ее адрес

Суд признал злоумышленника виновным в незаконном проникновении в жилище и назначил ему штраф в 50 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Ковдора получил штрафы после конфликта со своей знакомой. Мужчину наказали за нарушение неприкосновенности жилища и оскорбления, которыми он засыпал девушку в мессенджере.

«Сначала ковдорчанин позвонил знакомой и предложил встретиться, однако получил отказ. Несмотря на это, он приехал к дому девушки, против ее воли вошел в квартиру и стал вести себя агрессивно», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Северянка обратилась в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища. Не согласившись с этим, мужчина начал требовать, чтобы девушка забрала заявление и отказалась от показаний. В переписке он неоднократно оскорблял ее, используя мат.

Девушка сохранила скриншоты сообщений и вновь обратилась в правоохранительные органы, а также в прокуратуру. На их основании в отношении мужчины возбудили административное дело за оскорбление.

Суд признал злоумышленника виновным в незаконном проникновении в жилище и назначил ему штраф в 50 тысяч рублей. Также за оскорбления в адрес девушки он заплатит 3 тысячи рублей штрафа.

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