В Мурманске 25 июля перекроют улицу Морскую из-за забега

Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске 25 июля временно ограничат движение транспорта на улице Морской. Причиной станет проведение Всероссийского массового легкоатлетического забега «Динамо бежит».

Как сообщили в администрации города, с 09.00 до 12.00 будет полностью закрыто движение всех видов транспорта на участке улицы Морской от дома № 1 до перекрестка с улицами Ломоносова и Зои Космодемьянской.

Также до 14.00 на этом участке запретят остановку и стоянку автомобилей, за исключением транспорта, имеющего спецпропуск.

Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов.

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