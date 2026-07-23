Двое жителей Апатитов украли колбасу и продали ее ради покупки автозапчастей

Ущерб торговой точке составил 5 тысяч рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Апатитах полицейские задержали двух местных жителей, которые украли колбасу из магазина. Ущерб торговой точке составил 5 тысяч рублей.

В полицию обратился представитель магазина на улице Дзержинского, который обнаружил недостачу товара. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изучили записи камер видеонаблюдения. Вскоре оперативники установили личности подозреваемых.

«Ими оказались 20-летний и 24-летний безработные апатитчане. Во время допроса мужчины признались, что зашли в магазин, взяли несколько упаковок колбасы, спрятали в карманы шорт и сумку, после чего вышли, не оплатив товар», - сообщили в УМВД региона.

Позже похищенные продукты они продали, а вырученные деньги потратили на покупку запчастей для автомобиля знакомого.

В отношении северян возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Они находятся под подпиской о невыезде.

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