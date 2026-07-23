Полярный день в Мурманске сменился белыми ночами

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Мурманске завершился полярный день. После двух месяцев непрерывного светового дня в ночь на 23 июля солнце впервые с конца мая опустилось за линию горизонта.
Первый за лето закат встретили в 00.37, а уже в 01.13 солнце вновь появилось над горизонтом. Проводить полярный день мурманчане собрались на горе Горелой. Также накануне в честь проводов природного явления в городе прошел фестиваль «Пошумим на Семечке».
Теперь в Мурманске начинается период белых ночей. Он продлится до 12 августа включительно. В это время солнце хоть и будет заходить за горизонт, но не опустится ниже шести градусов, поэтому ночи останутся светлыми.
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