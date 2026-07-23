Ученый МАУ выиграл грант на создание паштета для пожилых людей

Проект рассчитан на два года. Российский научный фонд будет выделять на его реализацию до 1,5 млн рублей ежегодно. Фото: пресс-служба МАУ

Научный сотрудник Мурманского арктического университета Андрей Глухарев стал победителем конкурса Российского научного фонда и получил грант на разработку паштета для специализированного питания пожилых людей.

«В основу продукта войдут функциональные пищевые ингредиенты, полученные из биологических ресурсов Арктики. Предполагается, что такая продукция поможет улучшить рацион и снизить риск развития алиментарно-зависимых заболеваний», - сообщили в пресс-службе МАУ.

Также планируется разработать способ переработки отходов, остающихся после обработки креветки: из этого сырья будут получать полезные пищевые вещества. Это позволит использовать морские биоресурсы практически без отходов.

Проект рассчитан на два года. Российский научный фонд будет выделять на его реализацию до 1,5 млн рублей ежегодно.

Всего по итогам конкурса поддержку получили 414 проектов молодых ученых в возрасте до 33 лет, защитивших кандидатские диссертации.

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