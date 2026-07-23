Обманутой мошенниками пенсионерке из Молочного вернут 1,5 млн рублей

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры округа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кольского округа через суд добилась взыскания 1,5 млн рублей в пользу жительницы Молочного, которая стала жертвой телефонных мошенников. В сентябре 2025 года пенсионерка перевела крупную сумму на банковский счет неизвестного, поверив аферистам.

«Во время расследования уголовного дела полицейские установили, что деньги поступили на счет жителя Алтайского края. Для защиты прав потерпевшей прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения. Суд полностью удовлетворил заявленные требования», - сообщили в ведомстве.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры округа.

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