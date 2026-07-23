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НовостиОбщество23 июля 2026 10:36

Обманутой мошенниками пенсионерке из Молочного вернут 1,5 млн рублей

В Мурманской области суд обязал вернуть пенсионерке деньги, похищенные мошенниками
Наталья ЛОБАНОВА
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры округа.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры округа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кольского округа через суд добилась взыскания 1,5 млн рублей в пользу жительницы Молочного, которая стала жертвой телефонных мошенников. В сентябре 2025 года пенсионерка перевела крупную сумму на банковский счет неизвестного, поверив аферистам.

«Во время расследования уголовного дела полицейские установили, что деньги поступили на счет жителя Алтайского края. Для защиты прав потерпевшей прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения. Суд полностью удовлетворил заявленные требования», - сообщили в ведомстве.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры округа.

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