В Мурманской области семь чиновников лишились должностей из-за утраты доверия

К дисциплинарной и административной ответственности привлекли 120 человек, а полномочия 7 должностных лиц были прекращены в связи с утратой доверия. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области за первое полугодие 2026 года по материалам прокуратуры возбудили восемь уголовных дел коррупционной направленности. Итоги работы по противодействию коррупции подвели в региональном надзорном ведомстве.

«Уголовные дела касаются злоупотребления должностными полномочиями при размещении отходов, а также мошенничества при выполнении строительных и ремонтных работ по государственным и муниципальным контрактам, включая сферу государственного оборонного заказа», - сообщили в прокуратуре региона.

С начала года прокуроры внесли около 400 актов реагирования, в том числе 97 представлений. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли 120 человек, а полномочия 7 должностных лиц были прекращены в связи с утратой доверия.

Кроме того, по искам прокуроров с бывшего муниципального служащего взыскали более 7 млн рублей, а с сотрудника ОВД - свыше 15 млн рублей, законность происхождения которых не была подтверждена.

Всего с начала года прокуратура направила 20 исков на сумму более 201 млн рублей. Также за коррупционные правонарушения к административной ответственности привлекли 23 человека, а общая сумма назначенных штрафов составила 921 тысячу рублей.

По итогам рассмотрения уголовных дел за коррупционные преступления осудили 18 человек, троим из них назначили реальные сроки наказания.

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