Мурманский океанариум погасил долг в 4,2 млн рублей перед налоговой

Для получения официального подтверждения от налогового органа суд объявил перерыв в рассмотрении дела до 28 июля 2026 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

ООО «Арктиксервис – Мурманский океанариум» полностью погасило задолженность по налогам, из-за которой Федеральная налоговая служба требовала признать организацию банкротом. Об этом представитель ФНС сообщил на судебном заседании.

Информацию подтвердил и директор океанариума, представив суду платежные документы. При этом штрафные санкции пока остаются непогашенными.

Для получения официального подтверждения от налогового органа суд объявил перерыв в рассмотрении дела до 28 июля 2026 года.

Ранее ФНС обратилась в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве Мурманского океанариума из-за задолженности по НДФЛ и страховым взносам в размере 4,2 млн рублей. На момент подачи заявления налоговая также сообщала, что последняя операция по банковскому счету организации была проведена в мае 2024 года.

При этом у предприятия имеется имущество, которое потенциально может быть использовано для погашения обязательств, - здание океанариума и земельный участок под ним с общей кадастровой стоимостью почти 12 млн рублей.

Мурманский океанариум остается закрытым с 2022 года, там продолжается реконструкция. Из-за долгов собственника у учреждения могут отобрать земельный участок, а сотрудники с февраля 2026 года не получали зарплату - на данным момент долги по ней выплатили. Сейчас неравнодушные северяне помогают учреждению собрать средства на ремонт.

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