В Мурманской области в 2026 году капитально отремонтируют 627 домов

В Мурманске и Африканде капитально отремонтируют внутридомовые инженерные сети с заменой индивидуальных теплопунктов. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области в 2026 году капремонт проведут в 627 многоквартирных домах. Обновленный краткосрочный план работ утвердили в региональном минстрое.

По словам главы министерства Александры Карповой, основной акцент сделают на замене лифтов.

«Благодаря поддержке федерального и областного бюджета в этом году планируется провести работы в беспрецедентном количестве домов. Акцент сделан на модернизацию лифтового оборудования, но и о других конструктивных элементах мы не забываем», – отметила министр.

В обновленный план дополнительно включили замену водоподогревателей в четырех домах Мурманска - на улицах Карла Маркса, Папанина, Шмидта и проспекте Кольском. В доме № 31/1 на улице Шмидта новый бойлер установят за счет областного бюджета. Он обеспечивает горячей водой не только этот дом, но и соседний дом № 3 на улице Дзержинского, поэтому выполнить работы только за счет средств собственников было невозможно.

В Мурманске и Африканде капитально отремонтируют внутридомовые инженерные сети с заменой индивидуальных теплопунктов. Также в план вошел ремонт фасадов пяти домов в Луостари и четырех домов в Печенге, а в Мурмашах обновят крышу одного из многоквартирных домов.

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