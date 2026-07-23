В Мурманской области утвердили стоимость квадратного метра жилья

Самым дорогим муниципалитетом по этому показателю стал Кировск, где квадратный метр оценили в 113 035 рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Мурманской области утвердило среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья на II квартал 2026 года.

Как сообщили в региональном минстрое, в Мурманске стоимость одного квадратного метра утверждена на уровне 111 626 рублей.

Самым дорогим муниципалитетом по этому показателю стал Кировск, где квадратный метр оценили в 113 035 рублей.

Самая низкая средняя стоимость жилья зафиксирована в Ловозерском округе - 17 177 рублей за квадратный метр. Немногим выше показатель в Ковдорском округе - 22 574 рубля.

Расчет средней рыночной стоимости жилья ежегодно проводит министерство строительства Мурманской области по утвержденной методике. Эти данные применяются при определении размера соцвыплат на приобретение или улучшение жилья.

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