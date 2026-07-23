Администратор магазина в Мончегорске похитил 600 тысяч и проиграл их на ставках

В отношении северянина расследуются три уголовных дела по статье о растрате, совершенной с использованием служебного положения. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мончегорске возбудили три уголовных дела в отношении администратора одного из крупных сетевых магазинов. Мужчина похитил из сейфа почти 600 тысяч рублей и проиграл их на спортивных ставках.

30-летний работник отвечал за сохранность выручки, которая после закрытия магазина хранилась в сейфе. По данным следствия, в середине июня 2026 года мужчина решил использовать вверенные ему деньги для ставок на спортивные события.

«Сначала он взял из сейфа 174 тысячи рублей. Часть суммы - 20 тысяч рублей - потратил на погашение кредита, а остальные деньги проиграл. Через несколько дней северянин снова забрал из кассы 350 тысяч рублей, рассчитывая отыграться, однако вновь потерял все деньги. На следующий день он вынес еще почти 75 тысяч рублей, которые также ушли на неудачные ставки», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

После этого мужчина сам признался директору магазина в случившемся. Руководитель обратилась в полицию.

По предварительной оценке, ущерб организации составил почти 600 тысяч рублей. В отношении северянина расследуются три уголовных дела по статье о растрате, совершенной с использованием служебного положения. Он находится под подпиской о невыезде.

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