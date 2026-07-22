Двух жителей Апатитов оштрафовали за незаконную рыбалку Имандре

Апатитский городской суд вынес приговор двум местным жителям, который незаконно порыбачили на Имандре в сентябре 2025 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Апатитский городской суд вынес приговор двум местным жителям, который незаконно порыбачили на Имандре в сентябре 2025 года.

«Северяне рыбачили на озере, которое является местом нереста и миграционным путем ценных видов рыб. Используя надувную лодку с мотором, они установили три рыболовные сети и выловили 31 сига-пыжьяна общей массой более 13 кг, а также две кумжи весом почти 3 кг», - сообщили в УМВД региона.

Разрешительных документов на добычу рыбы у мужчин не оказалось. Ущерб водным биоресурсам оценили в 50 тысяч рублей. Незаконный улов, лодку и сети изъяли сотрудники полиции.

Во время расследования также выяснилось, что ранее оба мужчины уже привлекались к административной ответственности за нарушения правил рыболовства.

В суде апатитчане свою вину не признали, однако их причастность была подтверждена показаниями свидетелей и другими доказательствами.

Суд назначил мужчинам штрафы в 57 тысяч и 60 тысяч рублей. Также с них солидарно взыскали почти 48 тысяч рублей в счет возмещения ущерба. Приговор вступил в законную силу.

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