Двух жителей Апатитов оштрафовали за незаконную рыбалку Имандре

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Апатитский городской суд вынес приговор двум местным жителям, который незаконно порыбачили на Имандре в сентябре 2025 года.
«Северяне рыбачили на озере, которое является местом нереста и миграционным путем ценных видов рыб. Используя надувную лодку с мотором, они установили три рыболовные сети и выловили 31 сига-пыжьяна общей массой более 13 кг, а также две кумжи весом почти 3 кг», - сообщили в УМВД региона.
Разрешительных документов на добычу рыбы у мужчин не оказалось. Ущерб водным биоресурсам оценили в 50 тысяч рублей. Незаконный улов, лодку и сети изъяли сотрудники полиции.
Во время расследования также выяснилось, что ранее оба мужчины уже привлекались к административной ответственности за нарушения правил рыболовства.
В суде апатитчане свою вину не признали, однако их причастность была подтверждена показаниями свидетелей и другими доказательствами.
Суд назначил мужчинам штрафы в 57 тысяч и 60 тысяч рублей. Также с них солидарно взыскали почти 48 тысяч рублей в счет возмещения ущерба. Приговор вступил в законную силу.
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