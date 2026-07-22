В Мурманске в загоревшемся Opel Zafira погиб водитель

На месте аварии работают следственно оперативная группа и госавтоинспекторы. Фото: Госавтоинспекция по Мурманской области

Днем 22 июля в Мурманске произошла смертельная авария.

По предварительной информации, в 13.50 на 8 м километре автодороги Р 21 «Кола» 56-летний водитель Opel Zafira по неустановленной причине съехал с дороги. Иномарка вспыхнула.

«Прибывшие на место ДТП сотрудники скорой помощи установили биологическую смерть водителя», - сообщили в Госавтоинспекции региона.

На месте аварии работают следственно оперативная группа и госавтоинспекторы.

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