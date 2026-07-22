Жителей Мурманска приглашают на лекцию о театре кукол и современных технологиях

Принять участие могут все желающие - как поклонники театра, так и дети, занимающиеся в театральных студиях. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске 23 июля пройдет открытая лекция «Синтетический театр, технологии и их генетическая связь с театром кукол». Начало встречи - в 19:00 в амфитеатре Центра научно-технологического творчества «Родина».

Лекция откроет цикл мероприятий, посвященных взаимодействию театрального искусства и современных технологий. Принять участие могут все желающие - как поклонники театра, так и дети, занимающиеся в театральных студиях.

«Участникам расскажут, что такое синтетический театр, как в нем объединяются актерская игра, пластика, звук и технологии, а также объяснят, каким образом театральная кукла становится полноценным персонажем, способным передавать эмоции и смысл», - сообщили в минкультуры региона.

Спикерами выступят инженер-конструктор кукол и персонажей Мурманского областного театра кукол Юлия Филиппова и руководитель направления Art&Science центра «Родина», мультимедиа-художница Анна Пряхина. Они поделятся тем, как создаются театральные куклы и какие возможности открывает сочетание театра, науки и современных технологий.

Вход на лекцию свободный, однако организаторы просят заранее пройти регистрацию.

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