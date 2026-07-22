Осужденному за экстремистские призывы жителю Кольского округа не смягчили наказание

После рассмотрения апелляции приговор вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мурманский областной суд оставил без изменений приговор жителю Кольского округа, которого осудили за публичные призывы к экстремистской деятельности в соцсетях.

Как установил суд, в июне 2025 года мужчина, находясь в Молочном, разместил в интернете публикацию с призывами к экстремистской деятельности. Его признали виновным по части 2 статьи 280 УК РФ.

«Во время предварительного следствия северянин полностью признал вину, раскаялся и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Эти обстоятельства суд учел при назначении наказания. Изначально мужчине назначили один год лишения свободы, однако затем заменили это наказание на один год принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства», - сообщили в суде.

Защита просила назначить жителю условное наказание, указывая, что преступление не повлекло тяжких последствий. Однако Мурманский областной суд пришел к выводу, что назначенное наказание соответствует тяжести совершенного преступления, и оставил приговор без изменений.

После рассмотрения апелляции приговор вступил в законную силу.

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