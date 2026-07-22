Андрей Чибис предложил ввести гибкие ж/д тарифы для развития мурманского порта

Глава региона также подчеркнул, что Мурманский транспортный узел остается стратегическим объектом для России. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил ввести гибкие тарифы на железнодорожные перевозки грузов в Мурманск. Такая мера позволит привлечь новых инвесторов, увеличить грузопоток через порт и ускорить развитие Трансарктического транспортного коридора.

С инициативой глава региона выступил на круглом столе в Совете Федерации, посвященном развитию Севморпути.

По словам Андрея Чибиса, небольшие скидки на железнодорожные тарифы помогут сделать Мурманский транспортный узел более привлекательным для бизнеса и создадут запас пропускной способности на случай изменения внешнеполитической ситуации.

«Для того чтобы частные инвесторы активнее шли в порт, необходима небольшая скидка на железнодорожный тариф. Это позволит раскачать инфраструктуру, привлечь грузы и, что самое важное, создать резерв мощностей для форс-мажорных сценариев, связанных с геополитической безопасностью», - заявил губернатор.

Глава региона также подчеркнул, что Мурманский транспортный узел остается стратегическим объектом для России. На него приходится более половины всего объема перевалки грузов в Арктической зоне страны, а дальнейшее развитие инфраструктуры позволит значительно увеличить перевозки, в том числе контейнерные.

Предложения по развитию Мурманского транспортного узла, судостроения и тарифному стимулированию войдут в комплексный проект развития Арктической зоны России и Трансарктического транспортного коридора, который планируется представить Президенту России.

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