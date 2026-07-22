На капремонт центрального бассейна в Мурманске направят 1,2 млрд рублей

Согласно документации, завершить капитальный ремонт необходимо до 30 ноября 2027 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске проведут капремонт центрального плавательного бассейна. На эти цели готовы направить более 1,2 млрд рублей. Информация о поиске подрядчика опубликована на сайте госзакупок.

Победителю аукциона предстоит выполнить полный комплекс работ. Проект предусматривает демонтаж старых конструкций и вывоз строительного мусора, ремонт здания, кровли, входных групп и наружных инженерных сетей.

Также подрядчик должен установить новые перегородки, смонтировать внутренние инженерные коммуникации, выполнить отделку помещений и фасада, провести пусконаладочные работы и благоустроить прилегающую территорию.

Согласно документации, завершить капитальный ремонт необходимо до 30 ноября 2027 года. Срок исполнения контракта установлен до 22 декабря 2027 года.

Напомним: летом 2025 года центральный плавательный бассейн в Мурманске закрыли на реконструкцию. Масштабных ремонтных работ здесь не проводили более полувека с момента открытия.

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