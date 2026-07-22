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НовостиОбщество22 июля 2026 9:29

На капремонт центрального бассейна в Мурманске направят 1,2 млрд рублей

Объявлен поиск подрядчика для ремонта мурманского центрального бассейна
Наталья ЛОБАНОВА
Согласно документации, завершить капитальный ремонт необходимо до 30 ноября 2027 года.

Согласно документации, завершить капитальный ремонт необходимо до 30 ноября 2027 года.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске проведут капремонт центрального плавательного бассейна. На эти цели готовы направить более 1,2 млрд рублей. Информация о поиске подрядчика опубликована на сайте госзакупок.

Победителю аукциона предстоит выполнить полный комплекс работ. Проект предусматривает демонтаж старых конструкций и вывоз строительного мусора, ремонт здания, кровли, входных групп и наружных инженерных сетей.

Также подрядчик должен установить новые перегородки, смонтировать внутренние инженерные коммуникации, выполнить отделку помещений и фасада, провести пусконаладочные работы и благоустроить прилегающую территорию.

Согласно документации, завершить капитальный ремонт необходимо до 30 ноября 2027 года. Срок исполнения контракта установлен до 22 декабря 2027 года.

Напомним: летом 2025 года центральный плавательный бассейн в Мурманске закрыли на реконструкцию. Масштабных ремонтных работ здесь не проводили более полувека с момента открытия.

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