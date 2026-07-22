На обновление Центра культуры в Заозерске направят почти 32 млн рублей

После открытия Центр культуры должен стать одним из главных общественных пространств города. Фото: Министерство строительства Мурманской области

В Заозерске завершается капитальный ремонт Центра культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России М.В. Моцака. После открытия учреждение оснастят современным оборудованием.

На эти цели направят 31,8 млн рублей. Для зрительного зала закупят новое световое и звуковое оборудование. Кроме того, в центре появятся детский игровой лабиринт, интерактивный стол и другое оснащение.

«Капремонт Центра культуры в Заозерске движется к завершению. Новейшее оборудование станет завершающим штрихом двухлетнего капитального ремонта этого объекта», - отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

После открытия Центр культуры должен стать одним из главных общественных пространств города.

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