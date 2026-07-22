Работник мурманского бара с двумя ножами напал на коллегу и пытался убить его

За покушение на убийство суд приговорил мурманчанина к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, который пытался убить коллегу.

Следствием и судом установлено, что ночью 27 декабря 2025 года между двумя работниками бара на улице Скальной произошел конфликт. Во время ссоры мужчина вооружился двумя ножами и начал наносить оппоненту удары в область жизненно важных органов.

«Один из ударов пришелся в грудь, причинив коллеге легкий вред здоровью. Довести преступление до конца нападавший не смог, так как потерпевший оказал сопротивление, а очевидцы обезоружили его», - сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

За покушение на убийство суд приговорил мурманчанина к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также после освобождения ему назначено ограничение свободы сроком на шесть месяцев.

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