Житель Мурманска устроился на работу после наказания за неуплату алиментов

Теперь алименты удерживаются из зарплаты мужчины и ежемесячно перечисляются на содержание дочери. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Житель Мурманска начал выплачивать алименты на содержание дочери после вмешательства судебных приставов. До этого мужчина не работал и накопил долг в 300 тысяч рублей.

Исполнительное производство находилось в отделении судебных приставов по взысканию алиментных платежей. Из-за длительной неуплаты алиментов в отношении мужчины составили административный протокол, суд назначил мурманчанину наказание в виде 30 часов обязательных работ.

После этого судебный пристав провел с должником профилактическую беседу и разъяснил последствия уклонения от содержания ребенка.

«Принятые меры возымели действие. Мужчина осознал ответственность и после отбытия наказания официально трудоустроился», - сообщили в УФССП по Мурманской области.

Теперь алименты удерживаются из зарплаты мужчины и ежемесячно перечисляются на содержание дочери.