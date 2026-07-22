Жители Мурманской области вложили почти 5 млрд рублей в долгосрочные сбережения

Всего к началу июля участники программы из Мурманской области внесли в негосударственные пенсионные фонды более 4,9 млрд рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почти 65 тысяч жителей Мурманской области стали участниками программы долгосрочных сбережений с момента ее запуска 2,5 года назад. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

За первое полугодие 2026 года северяне заключили более 15 тысяч новых договоров, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма взносов по ним составила 633 млн рублей.

Всего к началу июля участники программы из Мурманской области внесли в негосударственные пенсионные фонды более 4,9 млрд рублей.

«Число участников ПДС и объем средств, привлеченных фондами, в регионе заметно выросли, что говорит о востребованности этого инструмента», - отметила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Программа долгосрочных сбережений предусматривает государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год в течение десяти лет, страхование накоплений на сумму до 2,8 млн рублей, а также возможность получить налоговый вычет.

С 1 сентября 2026 года увеличится максимальный налоговый вычет по долгосрочным сбережениям, оформленным в пользу детей. Его лимит вырастет с 400 тысяч до 500 тысяч рублей, а при участии обоих родителей семья сможет оформить вычет на общую сумму до 1 млн рублей.

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