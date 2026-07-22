Жительницу Мурманска обязали вернуть 62 земельных участка по решению суда

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По иску прокуратуры суд постановил вернуть в собственность государства 62 земельных участка, расположенных в Кольском округе.

Во время проверки выяснилось, что с 2022 по 2024 год жительница Мурманска получила участки в аренду, а вскоре оформила их в собственность без проведения конкурентных процедур. При этом по назначению земля не использовалась.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать сделки недействительными и вернуть земельные участки государству.

«Требования прокурора удовлетворены, 62 земельных участка возвращены в собственность Российской Федерации», - сообщили в надзорном ведомстве.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru