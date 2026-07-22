Врачи «Аллергодесанта+» осмотрели более 100 пациентов в Умбе

По итогам работы выездной бригады восемь пациентов направили на оперативное лечение. Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

В Умбе прошел выездной прием врачей-волонтеров проекта «Аллергодесант+». За один день помощь узких специалистов получили более 100 жителей. Прием вели восемь врачей, в том числе аллерголог-иммунолог, отоларинголог, офтальмолог, онколог и другие специалисты.

По итогам работы выездной бригады восемь пациентов направили на оперативное лечение. Еще четыре человека получили направления на дополнительное обследование в областные медучреждения. Некоторым северянам впервые поставили диагнозы, другим скорректировали лечение.

«Особенность нашего проекта заключается в системном подходе. Врачи-волонтеры не просто проводят осмотр и уезжают. Они становятся кураторами своих пациентов», - рассказала депутат Госдумы и инициатор проекта Татьяна Кусайко.

Как отметила врач-волонтер, отоларинголог Яна Артамонова, специалисты приезжают в Терский округ уже не впервые, поскольку такие выездные приемы остаются востребованными у местных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru