Прокуратура выявила нарушения в содержании домов в Лесозаводском

Прокуратура Кандалакши выявила нарушения при содержании многоквартирных домов в населенном пункте Лесозаводский. Проверку провели после обращений местных жителей.
Как сообщили в надзорном ведомстве, в работе МУП «УК «Кандалакша» выявили нарушения, связанные с содержанием общего имущества. В частности, речь идет о ненадлежащем состоянии кровель домов и несвоевременной очистке выгребных ям на улице Заводской.
Директору управляющей компании внесено представление об устранении нарушений.
Также прокуратура выявила проблемы с содержанием муниципального жилья на улицах Центральной и Лесозаводской. Там обнаружили неисправную вентиляцию канализационного стояка, а также свободный доступ в пустующие квартиры.
«Устранение выявленных нарушений и восстановление прав жителей поселка находится на контроле прокуратуры города», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
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