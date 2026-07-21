Прокуратура выявила нарушения в содержании домов в Лесозаводском

Директору управляющей компании внесено представление об устранении нарушений. Фото: Прокуратура Мурманской области

Прокуратура Кандалакши выявила нарушения при содержании многоквартирных домов в населенном пункте Лесозаводский. Проверку провели после обращений местных жителей.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в работе МУП «УК «Кандалакша» выявили нарушения, связанные с содержанием общего имущества. В частности, речь идет о ненадлежащем состоянии кровель домов и несвоевременной очистке выгребных ям на улице Заводской.

Директору управляющей компании внесено представление об устранении нарушений.

Также прокуратура выявила проблемы с содержанием муниципального жилья на улицах Центральной и Лесозаводской. Там обнаружили неисправную вентиляцию канализационного стояка, а также свободный доступ в пустующие квартиры.

«Устранение выявленных нарушений и восстановление прав жителей поселка находится на контроле прокуратуры города», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

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