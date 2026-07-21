Северный флотский суд заочно приговорил участника преступной группы к 11 годам колонии

В отношении основной группы участников сообщества, включая его лидера, приговор был вынесен в 2022 году Архангельским областным судом. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Северный флотский военный суд заочно приговорил бывшего военнослужащего к 11 годам лишения свободы за участие в организованном преступном сообществе «Шаманинские».

По данным следствия, в 2013-2014 годах мужчина входил в состав вооруженной группы, действовавшей на территории Архангельской области. Участники сообщества занимались вымогательством денег у предпринимателей под угрозой насилия.

Уголовное дело рассматривалось без участия подсудимого. В 2017 году он нарушил условия меры пресечения, покинул место жительства и скрылся за границей. Сейчас мужчина находится в международном розыске.

«В соответствии с приговором суда бывшему военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В отношении основной группы участников сообщества, включая его лидера, приговор был вынесен в 2022 году Архангельским областным судом.

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