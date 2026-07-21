«Я купил ее, чтобы учить сербский». Мурманские таможенники изъяли у путешественника запрещенную книгу Гитлера

В отношении мужчины возбудили два административных дела - за недекларирование товара и нарушение запрета на его ввоз. Фото: Мурманская таможня

В пункте пропуска Борисоглебск на российско-норвежской границе таможенники обнаружили у путешественника книгу, которая запрещена к ввозу в Россию. Об этом сообщили в Мурманской таможне.

Издание в мягкой обложке с надписью «Mein KAMPF» (книга включена в Федеральный список экстремистских материалов и запрещена в РФ) и изображениями бывшего фюрера фашистской Германии нашли в багажнике автомобиля 37-летнего мужчины, приехавшего из Норвегии. Она лежала в сумке вместе с другими изданиями.

По словам владельца, книгу он купил для изучения сербского языка и не собирался ее распространять. Однако по российскому законодательству такие издания запрещены к ввозу независимо от цели.

«Печатное издание изъято, ведется административное расследование. Нарушителю грозит штраф и конфискация запрещенного груза», - сообщил исполняющий обязанности начальника таможенного поста МАПП Борисоглебск Алексей Валентий.

В отношении мужчины возбудили два административных дела - за недекларирование товара и нарушение запрета на его ввоз.