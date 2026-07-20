На Жилстрое в Мурманске планируют возвести 180 тысяч «квадратов» жилья

Всего в ближайшие десять лет в Мурманской области рассчитывают ввести около 1 млн квадратных метров нового жилья. Фото: Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области

В Мурманске займутся комплексным развитием территории жилой застройки в районе Жилстрой. Соответствующее постановление 17 июля утвердило правительство региона.

Проект охватывает территорию в границах улиц Алексея Генералова, Декабристов, Зеленой, Марата, Фрунзе и Халтурина. Планируется построить не менее 180 тысяч квадратных метров жилья.

Помимо современных многоквартирных домов, предусмотрено развитие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Реализовывать проект будут поэтапно до конца 2036 года.

«Комплексное развитие территории позволит обновить существующую городскую среду, повысить качество жизни жителей микрорайона и обеспечить комплексный подход к развитию городской инфраструктуры», - отметили в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Всего в ближайшие десять лет в Мурманской области рассчитывают ввести около 1 млн квадратных метров нового жилья.