Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2026 10:24

На Жилстрое в Мурманске планируют возвести 180 тысяч «квадратов» жилья

В Мурманске утвердили проект комплексной застройки Жилстроя
Наталья ЛОБАНОВА
Всего в ближайшие десять лет в Мурманской области рассчитывают ввести около 1 млн квадратных метров нового жилья. Фото: Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области

Всего в ближайшие десять лет в Мурманской области рассчитывают ввести около 1 млн квадратных метров нового жилья. Фото: Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области

В Мурманске займутся комплексным развитием территории жилой застройки в районе Жилстрой. Соответствующее постановление 17 июля утвердило правительство региона.

Проект охватывает территорию в границах улиц Алексея Генералова, Декабристов, Зеленой, Марата, Фрунзе и Халтурина. Планируется построить не менее 180 тысяч квадратных метров жилья.

Помимо современных многоквартирных домов, предусмотрено развитие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Реализовывать проект будут поэтапно до конца 2036 года.

«Комплексное развитие территории позволит обновить существующую городскую среду, повысить качество жизни жителей микрорайона и обеспечить комплексный подход к развитию городской инфраструктуры», - отметили в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Всего в ближайшие десять лет в Мурманской области рассчитывают ввести около 1 млн квадратных метров нового жилья.